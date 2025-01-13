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سعر Oasis Metaverse (OASIS) المباشر لليوم هو USD 0.00361369 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OASIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oasis Metaverse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.09K - تغيير سعر Oasis Metaverse خلال اليوم هو +24.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Oasis Metaverse (OASIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oasis Metaverse مقابل USD هو $ +0.00071644 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oasis Metaverse مقابل USD هو $ +0.0005629955 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oasis Metaverse مقابل USD هو $ +0.0023793564 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oasis Metaverse مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00071644 +24.73% 30 يوم $ +0.0005629955 +15.58% 60 يوم $ +0.0023793564 +65.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oasis Metaverse (OASIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oasis Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00289068$ 0.00289068 $ 0.00289068 24 ساعة مرتفع $ 0.00361522$ 0.00361522 $ 0.00361522 عالية طوال الوقت $ 0.0036101$ 0.0036101 $ 0.0036101 تغير السعر (1 ساعة) +1.98% تغير السعر (1يوم) +24.73% تغير السعر (7 أيام) +26.99%

معلومات سوق Oasis Metaverse (OASIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: