سعر Oasis (OASIS)
سعر Oasis (OASIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OASIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oasis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 494.55
- تغيير سعر Oasis خلال اليوم هو +1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Oasis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oasis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oasis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oasis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.18%
|30 يوم
|$ 0
|-33.43%
|60 يوم
|$ 0
|+22.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oasis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+1.18%
-0.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Oasis is a cutting-edge cryptocurrency exchange and platform designed to empower users with secure and efficient digital asset management solutions. We are committed to revolutionizing the crypto trading landscape by offering a comprehensive suite of features and unparalleled security measures. The journey of Oasis began with a vision to create a platform that would democratize access to the digital economy and empower individuals to take control of their financial future. With a team of passionate experts in blockchain technology, finance, and cybersecurity, we set out to build a platform that would not only meet the needs of seasoned traders but also cater to newcomers to the crypto space.
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