سعر OAKS (OAKS)
سعر OAKS (OAKS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.79K. يتم تحديث سعر OAKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OAKS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.16
- تغيير سعر OAKS خلال اليوم هو +0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر OAKS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OAKS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OAKS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OAKS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.68%
|30 يوم
|$ 0
|-33.04%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OAKS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+0.68%
-16.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are a meme that is based around Jack Dishman's beloved childhood dog. Jack built Clanker, which is an AI token deployment tool. We used that tool to launch Oaks. We are committed to bringing the masses to Clanker and base. Clanker is an ai token deployment tool built into the warpcaster app. It is catching fire on base, and we are the hottest new meme that launched with them. Since launching we have already gotten direct support from Jack and the Clanker team.
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