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سعر OAKI (OAKI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.64K . يتم تحديث سعر OAKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OAKI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر OAKI خلال اليوم هو +14.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر OAKI (OAKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OAKI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OAKI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OAKI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OAKI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +14.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OAKI (OAKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OAKI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.77% تغير السعر (1يوم) +14.46% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق OAKI (OAKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: