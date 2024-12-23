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سعر Nyzo (NYZO) المباشر لليوم هو USD 0.00694859 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.90K . يتم تحديث سعر NYZO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nyzo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.83 - تغيير سعر Nyzo خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 23.44M

أداء سعر Nyzo (NYZO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nyzo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyzo مقابل USD هو $ -0.0005669180 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyzo مقابل USD هو $ -0.0011301402 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyzo مقابل USD هو $ -0.003016909272600943 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.06% 30 يوم $ -0.0005669180 -8.15% 60 يوم $ -0.0011301402 -16.26% 90 يوم $ -0.003016909272600943 -30.27%

تحليل سعر Nyzo (NYZO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nyzo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0069374$ 0.0069374 $ 0.0069374 24 ساعة مرتفع $ 0.00697349$ 0.00697349 $ 0.00697349 عالية طوال الوقت $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -6.44%

معلومات سوق Nyzo (NYZO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: