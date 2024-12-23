سعر Nyzo (NYZO)
سعر Nyzo (NYZO) المباشر لليوم هو USD 0.00694859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.90K. يتم تحديث سعر NYZO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nyzo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.83
- تغيير سعر Nyzo خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.44M
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خلال اليوم، كان سعر Nyzo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyzo مقابل USD هو $ -0.0005669180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyzo مقابل USD هو $ -0.0011301402 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyzo مقابل USD هو $ -0.003016909272600943 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ -0.0005669180
|-8.15%
|60 يوم
|$ -0.0011301402
|-16.26%
|90 يوم
|$ -0.003016909272600943
|-30.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nyzo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.06%
-6.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world.
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