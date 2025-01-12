سعر Nyx Cipher ($NXCP)
سعر Nyx Cipher ($NXCP) المباشر لليوم هو USD 0.02870332. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $NXCP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nyx Cipher الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.94K
- تغيير سعر Nyx Cipher خلال اليوم هو -2.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nyx Cipher مقابل USD هو $ -0.00076862060502044 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyx Cipher مقابل USD هو $ -0.0034722377 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyx Cipher مقابل USD هو $ +0.0395684594 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyx Cipher مقابل USD هو $ +0.0215176440579526815 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00076862060502044
|-2.60%
|30 يوم
|$ -0.0034722377
|-12.09%
|60 يوم
|$ +0.0395684594
|+137.85%
|90 يوم
|$ +0.0215176440579526815
|+299.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nyx Cipher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-2.60%
-27.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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