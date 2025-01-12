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سعر Nyx Cipher ($NXCP) المباشر لليوم هو USD 0.02870332 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $NXCP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nyx Cipher الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.94K - تغيير سعر Nyx Cipher خلال اليوم هو -2.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nyx Cipher ($NXCP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nyx Cipher مقابل USD هو $ -0.00076862060502044 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyx Cipher مقابل USD هو $ -0.0034722377 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyx Cipher مقابل USD هو $ +0.0395684594 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyx Cipher مقابل USD هو $ +0.0215176440579526815 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00076862060502044 -2.60% 30 يوم $ -0.0034722377 -12.09% 60 يوم $ +0.0395684594 +137.85% 90 يوم $ +0.0215176440579526815 +299.45%

تحليل سعر Nyx Cipher ($NXCP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nyx Cipher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02851406$ 0.02851406 $ 0.02851406 24 ساعة مرتفع $ 0.03016299$ 0.03016299 $ 0.03016299 عالية طوال الوقت $ 0.04966201$ 0.04966201 $ 0.04966201 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -2.60% تغير السعر (7 أيام) -27.71%

معلومات سوق Nyx Cipher ($NXCP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: