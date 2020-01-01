توكنوميكس Nyx by Virtuals (NYX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nyx by Virtuals (NYX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nyx by Virtuals (NYX) Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price. الموقع الرسمي: https://www.heynyx.xyz/ اشتر NYX الآن!

توكنوميكس Nyx by Virtuals (NYX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nyx by Virtuals (NYX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.66K $ 22.66K $ 22.66K إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 22.66K $ 22.66K $ 22.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0144835 $ 0.0144835 $ 0.0144835 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Nyx by Virtuals (NYX)

توكنوميكس Nyx by Virtuals (NYX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nyx by Virtuals (NYX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NYX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NYX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NYX، استكشف السعر المباشر لتوكن NYX!

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