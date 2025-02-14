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سعر Nyx by Virtuals (NYX) المباشر لليوم هو USD 0.00945625 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NYX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nyx by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 429.05K - تغيير سعر Nyx by Virtuals خلال اليوم هو -27.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nyx by Virtuals (NYX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nyx by Virtuals مقابل USD هو $ -0.003503082936022377 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyx by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyx by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyx by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003503082936022377 -27.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nyx by Virtuals (NYX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nyx by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00924741$ 0.00924741 $ 0.00924741 24 ساعة مرتفع $ 0.0144835$ 0.0144835 $ 0.0144835 عالية طوال الوقت $ 0.0144835$ 0.0144835 $ 0.0144835 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -27.03% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Nyx by Virtuals (NYX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: