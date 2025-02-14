سعر Nyx by Virtuals (NYX)
سعر Nyx by Virtuals (NYX) المباشر لليوم هو USD 0.00945625. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NYX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nyx by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 429.05K
- تغيير سعر Nyx by Virtuals خلال اليوم هو -27.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nyx by Virtuals مقابل USD هو $ -0.003503082936022377 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyx by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyx by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyx by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003503082936022377
|-27.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nyx by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-27.03%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price.
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