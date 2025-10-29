معلومات سعر Nyvo (NYVO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.27% تغير السعر (7 أيام) +4.61% تغير السعر (7 أيام) +4.61%

سعر Nyvo (NYVO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NYVO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNYVO على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NYVO -- على مدار الساعة الماضية، -2.27% على مدار 24 ساعة، و +4.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nyvo (NYVO)

القيمة السوقية $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K إمداد دورة التداول 973.80M 973.80M 973.80M إجمالي العرض 994,321,188.459767 994,321,188.459767 994,321,188.459767

القيمة السوقية الحالية لـ Nyvo هي $ 7.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NYVO يبلغ 973.80M، مع إجمالي عرض 994321188.459767. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.82K.