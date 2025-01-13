سعر Nyro (NYRO)
سعر Nyro (NYRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NYRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nyro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.99
- تغيير سعر Nyro خلال اليوم هو +1.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nyro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.11%
|30 يوم
|$ 0
|-26.23%
|60 يوم
|$ 0
|-56.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nyro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
+1.11%
-17.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nyro, the vibrant memecoin, born as a twin alongside its sibling, Myro.
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