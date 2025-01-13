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سعر Nyro (NYRO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NYRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nyro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.99 - تغيير سعر Nyro خلال اليوم هو +1.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nyro (NYRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nyro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyro مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.11% 30 يوم $ 0 -26.23% 60 يوم $ 0 -56.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nyro (NYRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nyro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00202563$ 0.00202563 $ 0.00202563 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) +1.11% تغير السعر (7 أيام) -17.66%

معلومات سوق Nyro (NYRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: