سعر NYLIM US High Yield Bond Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) اليوم هو $ 1.006، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HYB الحالي إلى USD هو $ 1.006 لكل HYB.

يحتل NYLIM US High Yield Bond Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 200,707، مع عرض متداول قدره 199.53K HYB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HYB بين $ 1.004 (أدنى) و$ 1.009 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.009، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.998523.

على المدى القصير، تحرك HYB بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+0.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB)

القيمة السوقية $ 200.71K$ 200.71K $ 200.71K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 200.71K$ 200.71K $ 200.71K إمداد دورة التداول 199.53K 199.53K 199.53K إجمالي العرض 199,534.0704467132 199,534.0704467132 199,534.0704467132

القيمة السوقية الحالية لـ NYLIM US High Yield Bond Fund هي $ 200.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ HYB يبلغ 199.53K، مع إجمالي عرض 199534.0704467132. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 200.71K.