سعر Nyantereum International (NYANTE)
سعر Nyantereum International (NYANTE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.80K. يتم تحديث سعر NYANTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nyantereum International الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.00
- تغيير سعر Nyantereum International خلال اليوم هو -26.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر Nyantereum International مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyantereum International مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyantereum International مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyantereum International مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-26.66%
|30 يوم
|$ 0
|-54.28%
|60 يوم
|$ 0
|-59.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nyantereum International: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-20.53%
-26.66%
-34.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is Nyantereum International (NYANTE)? Established as a cryptocurrency token, it now is a worldwide anticipated Ethereum contract token with worldwide active distribution across its community! It is merged from Ethereum and Nyancat in a successful design with active userbase. A worldwide interested network in claimers and promoting people for Nyantereum International is a steady developing impact factor for its cryptocurrency token and community. Ethereum inspired, Nyancat theme migration with a colorful design is driving its community and crypocurrency token worldwide. A strong and expanding community behind Nyantereum International is adding more and more value to its token to also serve as a store for wealth on its Ethereum contract. NYANTE is the Ethereum token that is used for: * worldwide distribution * transfering funds on community`s * storing wealth on token Nyantereum International launched October 19th 2020, with 1 trillion NYANTE tokens created at genesis. NYANTE is available for trading on a growing number of exchanges, with cryptocurrency and stablecoin pairs currently available.
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