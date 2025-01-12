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سعر Nyantereum International (NYANTE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.80K . يتم تحديث سعر NYANTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nyantereum International الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.00 - تغيير سعر Nyantereum International خلال اليوم هو -26.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00T

أداء سعر Nyantereum International (NYANTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nyantereum International مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyantereum International مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyantereum International مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyantereum International مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -26.66% 30 يوم $ 0 -54.28% 60 يوم $ 0 -59.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nyantereum International (NYANTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nyantereum International: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00100197$ 0.00100197 $ 0.00100197 تغير السعر (1 ساعة) -20.53% تغير السعر (1يوم) -26.66% تغير السعر (7 أيام) -34.53%

معلومات سوق Nyantereum International (NYANTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: