سعر NyanDOGE International (NYANDOGE)
سعر NyanDOGE International (NYANDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.27K. يتم تحديث سعر NYANDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NyanDOGE International الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.79
- تغيير سعر NyanDOGE International خلال اليوم هو +1.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T
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خلال اليوم، كان سعر NyanDOGE International مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NyanDOGE International مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NyanDOGE International مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NyanDOGE International مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.43%
|30 يوم
|$ 0
|-87.95%
|60 يوم
|$ 0
|-22.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NyanDOGE International: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
+1.43%
-35.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Established as a cryptocurrency token, merged from Yoshi and Nyancat.
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