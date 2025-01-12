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سعر NyanDOGE International (NYANDOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.27K . يتم تحديث سعر NYANDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NyanDOGE International الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.79 - تغيير سعر NyanDOGE International خلال اليوم هو +1.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T

أداء سعر NyanDOGE International (NYANDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NyanDOGE International مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NyanDOGE International مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NyanDOGE International مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NyanDOGE International مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.43% 30 يوم $ 0 -87.95% 60 يوم $ 0 -22.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NyanDOGE International (NYANDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NyanDOGE International: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) +1.43% تغير السعر (7 أيام) -35.66%

معلومات سوق NyanDOGE International (NYANDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: