معلومات سعر Nyan Meme Coin (NYAN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) +10.42% تغير السعر (7 أيام) +10.42%

سعر Nyan Meme Coin (NYAN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NYAN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNYAN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NYAN -- على مدار الساعة الماضية، +0.12% على مدار 24 ساعة، و +10.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nyan Meme Coin (NYAN)

القيمة السوقية $ 281.46K$ 281.46K $ 281.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 281.46K$ 281.46K $ 281.46K إمداد دورة التداول 63.17T 63.17T 63.17T إجمالي العرض 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nyan Meme Coin هي $ 281.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NYAN يبلغ 63.17T، مع إجمالي عرض 63172200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 281.46K.