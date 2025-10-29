سعر Nyan Meme Coin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NYAN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NYAN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Nyan Meme Coin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NYAN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NYAN بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Nyan Meme Coin (NYAN)

مخطط أسعار Nyan Meme Coin (NYAN) المباشر
معلومات سعر Nyan Meme Coin (NYAN) في (USD)

سعر Nyan Meme Coin (NYAN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NYAN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNYAN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NYAN -- على مدار الساعة الماضية، +0.12% على مدار 24 ساعة، و +10.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

$ 281.46K
$ 281.46K$ 281.46K

--
----

$ 281.46K
$ 281.46K$ 281.46K

63.17T
63.17T 63.17T

63,172,200,000,000.0
63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nyan Meme Coin هي $ 281.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NYAN يبلغ 63.17T، مع إجمالي عرض 63172200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 281.46K.

سجل سعر Nyan Meme Coin (NYAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nyan Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nyan Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nyan Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nyan Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.12%
30 يوم$ 0-0.37%
60 يوم$ 0-21.38%
90 يوم$ 0--

ما هو Nyan Meme Coin ( NYAN )

This is a meme coin based on the Nyan cat. There is no utility, function, it is a pure meme coin. This is an ode to the already big names in the space, doge, pepe, shiba.

We are web3 builders with real projects, we have been in the space for a long time. We want to have fun with a project, the contract has been renounced, LP tokens have been burned.

كم ستكون قيمة Nyan Meme Coin (NYAN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Nyan Meme Coin (NYAN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Nyan Meme Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Nyan Meme Coin!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Nyan Meme Coin (NYAN)

كم يساوي Nyan Meme Coin (NYAN) اليوم؟
سعر NYAN المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NYAN إلى USD الحالي؟
سعر NYAN إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Nyan Meme Coin ؟
القيمة السوقية لعملة NYAN هي $ 281.46K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NYAN؟
العرض المتداول لتوكن NYAN هو 63.17T USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NYAN؟
حقق NYAN سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NYAN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 NYAN.
ما هو حجم تداول NYAN؟
حجم تداول NYAN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع NYAN هذا العام؟
قد يرتفع NYAN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NYAN لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Nyan Meme Coin (NYAN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

