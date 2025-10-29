معلومات سعر Nyan Heroes (NYAN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00113019 $ 0.00113019 $ 0.00113019 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00113019$ 0.00113019 $ 0.00113019 عالية طوال الوقت $ 0.457078$ 0.457078 $ 0.457078 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.29% تغير السعر (1يوم) +4.85% تغير السعر (7 أيام) -6.74% تغير السعر (7 أيام) -6.74%

سعر Nyan Heroes (NYAN) في الوقت الحقيقي هو $0.00104898. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NYAN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00113019، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNYAN على الإطلاق هو $ 0.457078، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NYAN +3.29% على مدار الساعة الماضية، +4.85% على مدار 24 ساعة، و -6.74% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nyan Heroes (NYAN)

القيمة السوقية $ 153.52K$ 153.52K $ 153.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M إمداد دورة التداول 146.35M 146.35M 146.35M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nyan Heroes هي $ 153.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NYAN يبلغ 146.35M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.05M.