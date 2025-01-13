سعر NXTChain (NXT)
سعر NXTChain (NXT) المباشر لليوم هو USD 0.00792781. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NXTChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38
- تغيير سعر NXTChain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NXTChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NXTChain مقابل USD هو $ -0.0014259514 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NXTChain مقابل USD هو $ +0.0090988981 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NXTChain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0014259514
|-17.98%
|60 يوم
|$ +0.0090988981
|+114.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NXTChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+4.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NXTChain is establishing the foundation of Web 3.0 with a global validator node network, by prioritizing user-friendly implementation for tailored blockchain solutions in enterprise and governmental applications.
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