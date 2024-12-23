سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)
سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) المباشر لليوم هو USD 6.36. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 774.86K. يتم تحديث سعر DNVDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nvidia Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.15
- تغيير سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 121.75K
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خلال اليوم، كان سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -0.01495775677518 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -4.8502886400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +14.7318034680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -8.293938729172955 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01495775677518
|-0.23%
|30 يوم
|$ -4.8502886400
|-76.26%
|60 يوم
|$ +14.7318034680
|+231.63%
|90 يوم
|$ -8.293938729172955
|-56.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-0.23%
-45.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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R$38.6688
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₸3,326.3436
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฿218.0844
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