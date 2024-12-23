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سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) المباشر لليوم هو USD 6.36 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 774.86K . يتم تحديث سعر DNVDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nvidia Tokenized Stock Defichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.15 - تغيير سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو -0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 121.75K

أداء سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -0.01495775677518 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -4.8502886400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +14.7318034680 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -8.293938729172955 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01495775677518 -0.23% 30 يوم $ -4.8502886400 -76.26% 60 يوم $ +14.7318034680 +231.63% 90 يوم $ -8.293938729172955 -56.59%

تحليل سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nvidia Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.35$ 6.35 $ 6.35 24 ساعة مرتفع $ 6.4$ 6.4 $ 6.4 عالية طوال الوقت $ 697.77$ 697.77 $ 697.77 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) -45.23%

معلومات سوق Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: