معلومات سعر Nuwa World by Virtuals (NUWA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00125767 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00125767 عالية طوال الوقت $ 0.00128685 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.76% تغير السعر (1يوم) -12.85% تغير السعر (7 أيام) +51.34%

سعر Nuwa World by Virtuals (NUWA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NUWA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00125767، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNUWA على الإطلاق هو $ 0.00128685، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NUWA -1.76% على مدار الساعة الماضية، -12.85% على مدار 24 ساعة، و +51.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nuwa World by Virtuals (NUWA)

القيمة السوقية $ 246.54K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 968.37K إمداد دورة التداول 254.59M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nuwa World by Virtuals هي $ 246.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NUWA يبلغ 254.59M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 968.37K.