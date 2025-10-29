سعر Nuwa World by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NUWA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NUWA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Nuwa World by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NUWA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NUWA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Nuwa World by Virtuals

سعر Nuwa World by Virtuals (NUWA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 NUWA إلى USD:

$0.00096918
$0.00096918
-12.80%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Nuwa World by Virtuals (NUWA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:06:26 (UTC+8)

معلومات سعر Nuwa World by Virtuals (NUWA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0.00125767
$ 0.00125767
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0.00125767
$ 0.00125767

$ 0.00128685
$ 0.00128685

$ 0
$ 0

-1.76%

-12.85%

+51.34%

+51.34%

سعر Nuwa World by Virtuals (NUWA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NUWA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00125767، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNUWA على الإطلاق هو $ 0.00128685، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NUWA -1.76% على مدار الساعة الماضية، -12.85% على مدار 24 ساعة، و +51.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nuwa World by Virtuals (NUWA)

$ 246.54K
$ 246.54K

--
--

$ 968.37K
$ 968.37K

254.59M
254.59M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nuwa World by Virtuals هي $ 246.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NUWA يبلغ 254.59M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 968.37K.

سجل سعر Nuwa World by Virtuals (NUWA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nuwa World by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000142944702703605 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nuwa World by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nuwa World by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nuwa World by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000142944702703605-12.85%
30 يوم$ 0-7.20%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Nuwa World by Virtuals ( NUWA )

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

المصدر Nuwa World by Virtuals (NUWA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Nuwa World by Virtuals (USD)

كم ستكون قيمة Nuwa World by Virtuals (NUWA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Nuwa World by Virtuals (NUWA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Nuwa World by Virtuals.

تحقق الآن من توقعات سعر Nuwa World by Virtuals!

عملة NUWA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Nuwa World by Virtuals (NUWA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Nuwa World by Virtuals (NUWA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NUWA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Nuwa World by Virtuals (NUWA)

كم يساوي Nuwa World by Virtuals (NUWA) اليوم؟
سعر NUWA المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NUWA إلى USD الحالي؟
سعر NUWA إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Nuwa World by Virtuals ؟
القيمة السوقية لعملة NUWA هي $ 246.54K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NUWA؟
العرض المتداول لتوكن NUWA هو 254.59M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NUWA؟
حقق NUWA سعرًا قياسيًا قدره 0.00128685 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NUWA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 NUWA.
ما هو حجم تداول NUWA؟
حجم تداول NUWA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع NUWA هذا العام؟
قد يرتفع NUWA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NUWA لمزيد من التحليل المتعمق.
$113,057.82

$4,000.16

$0.04142

$194.40

$3.2130

$4,000.16

$113,057.82

$194.40

$2.6544

$0.19355

