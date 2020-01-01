توكنوميكس Nuvola Digital (NVL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nuvola Digital (NVL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nuvola Digital (NVL) Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains. الموقع الرسمي: https://www.nuvoladigital.io/ الوثيقة البيضاء: https://nuvola.gitbook.io/nuvola-digital-whitepaper-v1 اشتر NVL الآن!

توكنوميكس Nuvola Digital (NVL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nuvola Digital (NVL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.16M $ 12.16M $ 12.16M إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 16.86M $ 16.86M $ 16.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.15M $ 15.15M $ 15.15M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.137608 $ 0.137608 $ 0.137608 السعر الحالي: $ 0.721358 $ 0.721358 $ 0.721358 معرفة المزيد عن سعر Nuvola Digital (NVL)

توكنوميكس Nuvola Digital (NVL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nuvola Digital (NVL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NVL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NVL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NVL، استكشف السعر المباشر لتوكن NVL!

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