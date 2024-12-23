سعر Nuvola Digital (NVL)
سعر Nuvola Digital (NVL) المباشر لليوم هو USD 1.3. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.74M. يتم تحديث سعر NVL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nuvola Digital الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.01K
- تغيير سعر Nuvola Digital خلال اليوم هو +8.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.77M
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خلال اليوم، كان سعر Nuvola Digital مقابل USD هو $ +0.105884 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nuvola Digital مقابل USD هو $ -0.0003179800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nuvola Digital مقابل USD هو $ +0.8050363100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nuvola Digital مقابل USD هو $ +0.5172323948244493 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.105884
|+8.83%
|30 يوم
|$ -0.0003179800
|-0.02%
|60 يوم
|$ +0.8050363100
|+61.93%
|90 يوم
|$ +0.5172323948244493
|+66.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nuvola Digital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
+8.83%
-6.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.
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