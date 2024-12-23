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سعر Nuvola Digital (NVL)

USD

مخطط سعر Nuvola Digital (NVL) المباشر

$1.3
$1.3$1.3
+8.80%(1D)

سعر Nuvola Digital (NVL) لليوم

سعر Nuvola Digital (NVL) المباشر لليوم هو USD 1.3. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.74M. يتم تحديث سعر NVL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nuvola Digital الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.01K
- تغيير سعر Nuvola Digital خلال اليوم هو +8.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.77M

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أداء سعر Nuvola Digital (NVL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nuvola Digital مقابل USD هو $ +0.105884 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nuvola Digital مقابل USD هو $ -0.0003179800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nuvola Digital مقابل USD هو $ +0.8050363100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nuvola Digital مقابل USD هو $ +0.5172323948244493 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.105884+8.83%
30 يوم$ -0.0003179800-0.02%
60 يوم$ +0.8050363100+61.93%
90 يوم$ +0.5172323948244493+66.08%

تحليل سعر Nuvola Digital (NVL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nuvola Digital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

-0.28%

+8.83%

-6.05%

معلومات سوق Nuvola Digital (NVL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 21.74M
$ 21.74M$ 21.74M

$ 34.01K
$ 34.01K$ 34.01K

16.77M
16.77M 16.77M

ما هو Nuvola Digital ( NVL )

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

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المصدر Nuvola Digital (NVL)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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