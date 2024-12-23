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سعر Nuvola Digital (NVL) المباشر لليوم هو USD 1.3 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.74M . يتم تحديث سعر NVL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nuvola Digital الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.01K - تغيير سعر Nuvola Digital خلال اليوم هو +8.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.77M

أداء سعر Nuvola Digital (NVL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nuvola Digital مقابل USD هو $ +0.105884 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nuvola Digital مقابل USD هو $ -0.0003179800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nuvola Digital مقابل USD هو $ +0.8050363100 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nuvola Digital مقابل USD هو $ +0.5172323948244493 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.105884 +8.83% 30 يوم $ -0.0003179800 -0.02% 60 يوم $ +0.8050363100 +61.93% 90 يوم $ +0.5172323948244493 +66.08%

تحليل سعر Nuvola Digital (NVL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nuvola Digital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24 ساعة مرتفع $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 عالية طوال الوقت $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) +8.83% تغير السعر (7 أيام) -6.05%

معلومات سوق Nuvola Digital (NVL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: