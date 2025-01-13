سعر NUTGAIN (NUTGV2)
سعر NUTGAIN (NUTGV2) المباشر لليوم هو USD 0.00010717. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NUTGV2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NUTGAIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.24K
- تغيير سعر NUTGAIN خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NUTGAIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NUTGAIN مقابل USD هو $ -0.0000000555 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NUTGAIN مقابل USD هو $ -0.0000002369 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NUTGAIN مقابل USD هو $ -0.00005787420234949712 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ -0.0000000555
|-0.05%
|60 يوم
|$ -0.0000002369
|-0.22%
|90 يوم
|$ -0.00005787420234949712
|-35.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NUTGAIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.02%
+0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nutgain (NUTGV2) is a crypto project that focuses on NFT Marketplace to accommodate raffles. So, users can get up to 15% discounts for purchasing NFTs with $NUTGV2. Also, developers build a decentralized exchange (DEX). As a result, users can swap, provide liquidity, farm, make spins and win.
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|1 NUTGV2 إلى AUD
A$0.0001736154
|1 NUTGV2 إلى GBP
￡0.0000868077
|1 NUTGV2 إلى EUR
€0.0001039549
|1 NUTGV2 إلى USD
$0.00010717
|1 NUTGV2 إلى MYR
RM0.0004811933
|1 NUTGV2 إلى TRY
₺0.003793818
|1 NUTGV2 إلى JPY
¥0.0168974939
|1 NUTGV2 إلى RUB
₽0.0108916871
|1 NUTGV2 إلى INR
₹0.0092348389
|1 NUTGV2 إلى IDR
Rp1.7568849648
|1 NUTGV2 إلى PHP
₱0.00632303
|1 NUTGV2 إلى EGP
￡E.0.005412085
|1 NUTGV2 إلى BRL
R$0.0006558804
|1 NUTGV2 إلى CAD
C$0.0001543248
|1 NUTGV2 إلى BDT
৳0.0131315401
|1 NUTGV2 إلى NGN
₦0.1669312071
|1 NUTGV2 إلى UAH
₴0.0045515099
|1 NUTGV2 إلى VES
Bs0.00568001
|1 NUTGV2 إلى PKR
Rs0.0299775924
|1 NUTGV2 إلى KZT
₸0.0568236774
|1 NUTGV2 إلى THB
฿0.0037166556
|1 NUTGV2 إلى TWD
NT$0.0035483987
|1 NUTGV2 إلى CHF
Fr0.0000975247
|1 NUTGV2 إلى HKD
HK$0.0008337826
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