سعر NuriFootBall (NRFB)
سعر NuriFootBall (NRFB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.26K. يتم تحديث سعر NRFB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NuriFootBall الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.34
- تغيير سعر NuriFootBall خلال اليوم هو +6.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 122.57M
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خلال اليوم، كان سعر NuriFootBall مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NuriFootBall مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NuriFootBall مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NuriFootBall مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.96%
|30 يوم
|$ 0
|-39.50%
|60 يوم
|$ 0
|-31.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NuriFootBall: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+6.96%
-16.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nuri Football is a football-related blockchain platform service, made by Nuri Football Team. Nuri Football aims to apply blockchain technology to a variety of services such as video sharing and reward-based community, stadium reservation and competition matching, as well as statistics management for amateur players and teams. Furthermore, Nuri Football about to provide not oly 'match result prediction game' but also NFT or Metaverse. And we are ultimately aiming to launch high-quality football related games which is based on Metavers·NFT to make the platform easily accessible to the general public.
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