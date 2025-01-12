احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NURI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NURI.

سعر Nuri Exchange (NURI) المباشر لليوم هو USD 0.106692 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NURI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nuri Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.76K - تغيير سعر Nuri Exchange خلال اليوم هو +1.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nuri Exchange (NURI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nuri Exchange مقابل USD هو $ +0.00176839 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nuri Exchange مقابل USD هو $ -0.0539878270 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nuri Exchange مقابل USD هو $ -0.0603340272 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nuri Exchange مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00176839 +1.69% 30 يوم $ -0.0539878270 -50.60% 60 يوم $ -0.0603340272 -56.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nuri Exchange (NURI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nuri Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.1043$ 0.1043 $ 0.1043 24 ساعة مرتفع $ 0.113385$ 0.113385 $ 0.113385 عالية طوال الوقت $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) +1.69% تغير السعر (7 أيام) -1.67%

معلومات سوق Nuri Exchange (NURI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: