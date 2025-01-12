سعر Nuri Exchange (NURI)
سعر Nuri Exchange (NURI) المباشر لليوم هو USD 0.106692. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NURI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nuri Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.76K
- تغيير سعر Nuri Exchange خلال اليوم هو +1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NURI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NURI.
خلال اليوم، كان سعر Nuri Exchange مقابل USD هو $ +0.00176839 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nuri Exchange مقابل USD هو $ -0.0539878270 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nuri Exchange مقابل USD هو $ -0.0603340272 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nuri Exchange مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00176839
|+1.69%
|30 يوم
|$ -0.0539878270
|-50.60%
|60 يوم
|$ -0.0603340272
|-56.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nuri Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
+1.69%
-1.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nuri is a next-generation AMM designed to serve as Scroll's central liquidity hub, combining the secure and battle-tested superiority of Uniswap v3 with a custom incentive engine, vote-lock governance model, and streamlined user experience.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NURI إلى AUD
A$0.17284104
|1 NURI إلى GBP
￡0.08642052
|1 NURI إلى EUR
€0.10349124
|1 NURI إلى USD
$0.106692
|1 NURI إلى MYR
RM0.47904708
|1 NURI إلى TRY
₺3.7768968
|1 NURI إلى JPY
¥16.82212764
|1 NURI إلى RUB
₽10.84310796
|1 NURI إلى INR
₹9.19364964
|1 NURI إلى IDR
Rp1,749.04890048
|1 NURI إلى PHP
₱6.294828
|1 NURI إلى EGP
￡E.5.387946
|1 NURI إلى BRL
R$0.65295504
|1 NURI إلى CAD
C$0.15363648
|1 NURI إلى BDT
৳13.07297076
|1 NURI إلى NGN
₦166.18665996
|1 NURI إلى UAH
₴4.53120924
|1 NURI إلى VES
Bs5.654676
|1 NURI إلى PKR
Rs29.84388624
|1 NURI إلى KZT
₸56.57023224
|1 NURI إلى THB
฿3.70007856
|1 NURI إلى TWD
NT$3.53257212
|1 NURI إلى CHF
Fr0.09708972
|1 NURI إلى HKD
HK$0.83006376
|1 NURI إلى MAD
.د.م1.07652228