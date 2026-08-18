سعر Nura Labs اليوم

السعر المباشر لمشروع Nura Labs (NURA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NURA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NURA.

يحتل Nura Labs حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 59,961، مع عرض متداول قدره 8.91B NURA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NURA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00227799، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NURA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Nura Labs (NURA)

القيمة السوقية $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K إمداد دورة التداول 8.91B 8.91B 8.91B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nura Labs هي $ 59.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NURA يبلغ 8.91B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.96K.