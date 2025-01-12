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سعر Nunu Spirits (NNT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nunu Spirits الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.13 - تغيير سعر Nunu Spirits خلال اليوم هو -0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nunu Spirits (NNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nunu Spirits مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nunu Spirits مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nunu Spirits مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nunu Spirits مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.66% 30 يوم $ 0 -14.19% 60 يوم $ 0 -23.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nunu Spirits (NNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nunu Spirits: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.115839$ 0.115839 $ 0.115839 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -0.66% تغير السعر (7 أيام) -0.50%

معلومات سوق Nunu Spirits (NNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: