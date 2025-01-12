سعر Nunu Spirits (NNT)
سعر Nunu Spirits (NNT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nunu Spirits الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.13
- تغيير سعر Nunu Spirits خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nunu Spirits مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nunu Spirits مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nunu Spirits مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nunu Spirits مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ 0
|-14.19%
|60 يوم
|$ 0
|-23.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nunu Spirits: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-0.66%
-0.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nunu Spirits is a Play2Earn game world where every NFT you collect has the chance to become a real tree, planted in the real world. The game focuses on casual style gameplay and leans towards cooperative games and non-combat competition and the more trees planted in our world the bigger the “Nuniverse” becomes. Simply said, Nunu Spirits is founded on three pillars - a fun game, a collectible NFT, and ecological action. Our players are able to help with reforestation initiatives around the world.
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