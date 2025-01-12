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سعر Nuncy Paloosi (PALOOSI) المباشر لليوم هو USD 0.00272544 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PALOOSI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nuncy Paloosi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.85 - تغيير سعر Nuncy Paloosi خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nuncy Paloosi (PALOOSI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nuncy Paloosi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nuncy Paloosi مقابل USD هو $ -0.0004553564 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nuncy Paloosi مقابل USD هو $ -0.0005792941 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nuncy Paloosi مقابل USD هو $ -0.0000304916347710913 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0004553564 -16.70% 60 يوم $ -0.0005792941 -21.25% 90 يوم $ -0.0000304916347710913 -1.10%

تحليل سعر Nuncy Paloosi (PALOOSI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nuncy Paloosi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.703401$ 0.703401 $ 0.703401 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -11.61%

معلومات سوق Nuncy Paloosi (PALOOSI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: