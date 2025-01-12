سعر Nuncy Paloosi (PALOOSI)
سعر Nuncy Paloosi (PALOOSI) المباشر لليوم هو USD 0.00272544. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PALOOSI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nuncy Paloosi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.85
- تغيير سعر Nuncy Paloosi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nuncy Paloosi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nuncy Paloosi مقابل USD هو $ -0.0004553564 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nuncy Paloosi مقابل USD هو $ -0.0005792941 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nuncy Paloosi مقابل USD هو $ -0.0000304916347710913 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004553564
|-16.70%
|60 يوم
|$ -0.0005792941
|-21.25%
|90 يوم
|$ -0.0000304916347710913
|-1.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nuncy Paloosi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.0026436768
|1 PALOOSI إلى USD
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RM0.0122372256
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₺0.096480576
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₽0.2769864672
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₹0.2348511648
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₱0.16080096
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￡E.0.13763472
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R$0.0166796928
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₦4.2452271072
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