سعر Nummus Aeternitas المباشر اليوم هو 0.01137531 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NUMMUS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد.

شعار Nummus Aeternitas

سعر Nummus Aeternitas (NUMMUS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 NUMMUS إلى USD:

$0.0114268
$0.0114268$0.0114268
-0.40%1D
USD
مخطط أسعار Nummus Aeternitas (NUMMUS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:44 (UTC+8)

معلومات سعر Nummus Aeternitas (NUMMUS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01104096
$ 0.01104096$ 0.01104096
24 ساعة منخفض
$ 0.01160397
$ 0.01160397$ 0.01160397
24 ساعة مرتفع

$ 0.01104096
$ 0.01104096$ 0.01104096

$ 0.01160397
$ 0.01160397$ 0.01160397

$ 0.169721
$ 0.169721$ 0.169721

$ 0.00785804
$ 0.00785804$ 0.00785804

+0.72%

-0.85%

-9.80%

-9.80%

سعر Nummus Aeternitas (NUMMUS) في الوقت الحقيقي هو $0.01137531. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NUMMUS بين أدنى سعر $ 0.01104096 وأعلى سعر $ 0.01160397، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNUMMUS على الإطلاق هو $ 0.169721، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00785804.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NUMMUS +0.72% على مدار الساعة الماضية، -0.85% على مدار 24 ساعة، و -9.80% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nummus Aeternitas (NUMMUS)

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nummus Aeternitas هي $ 1.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NUMMUS يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.14M.

سجل سعر Nummus Aeternitas (NUMMUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nummus Aeternitas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nummus Aeternitas مقابل USD هو $ -0.0018804559 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nummus Aeternitas مقابل USD هو $ -0.0079494363 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nummus Aeternitas مقابل USD هو $ -0.07804942246308265 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.85%
30 يوم$ -0.0018804559-16.53%
60 يوم$ -0.0079494363-69.88%
90 يوم$ -0.07804942246308265-87.27%

ما هو Nummus Aeternitas ( NUMMUS )

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Nummus Aeternitas (NUMMUS)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Nummus Aeternitas (USD)

كم ستكون قيمة Nummus Aeternitas (NUMMUS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Nummus Aeternitas (NUMMUS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Nummus Aeternitas.

تحقق الآن من توقعات سعر Nummus Aeternitas!

عملة NUMMUS إلى العملات المحلية

توكنوميكس Nummus Aeternitas (NUMMUS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Nummus Aeternitas (NUMMUS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NUMMUS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Nummus Aeternitas (NUMMUS)

كم يساوي Nummus Aeternitas (NUMMUS) اليوم؟
سعر NUMMUS المباشر في USD هو USD 0.01137531، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NUMMUS إلى USD الحالي؟
سعر NUMMUS إلى USD الحالي هو $ 0.01137531. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Nummus Aeternitas ؟
القيمة السوقية لعملة NUMMUS هي $ 1.14M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NUMMUS؟
العرض المتداول لتوكن NUMMUS هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NUMMUS؟
حقق NUMMUS سعرًا قياسيًا قدره 0.169721 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NUMMUS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00785804 NUMMUS.
ما هو حجم تداول NUMMUS؟
حجم تداول NUMMUS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع NUMMUS هذا العام؟
قد يرتفع NUMMUS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NUMMUS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:44 (UTC+8)

