معلومات سعر Nummus Aeternitas (NUMMUS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01104096 24 ساعة مرتفع $ 0.01160397 عالية طوال الوقت $ 0.169721 أدنى سعر $ 0.00785804 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) -0.85% تغير السعر (7 أيام) -9.80%

سعر Nummus Aeternitas (NUMMUS) في الوقت الحقيقي هو $0.01137531. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NUMMUS بين أدنى سعر $ 0.01104096 وأعلى سعر $ 0.01160397، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNUMMUS على الإطلاق هو $ 0.169721، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00785804.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NUMMUS +0.72% على مدار الساعة الماضية، -0.85% على مدار 24 ساعة، و -9.80% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nummus Aeternitas (NUMMUS)

القيمة السوقية $ 1.14M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.14M إمداد دورة التداول 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nummus Aeternitas هي $ 1.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NUMMUS يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.14M.