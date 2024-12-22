احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NR1 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NR1.

سعر Number 1 (NR1) المباشر لليوم هو USD 0.00375092 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 322.59K . يتم تحديث سعر NR1 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Number 1 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.49K - تغيير سعر Number 1 خلال اليوم هو -2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 86.00M

أداء سعر Number 1 (NR1) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Number 1 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Number 1 مقابل USD هو $ +0.0001601200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Number 1 مقابل USD هو $ -0.0008765378 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Number 1 مقابل USD هو $ -0.001321840220840394 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.45% 30 يوم $ +0.0001601200 +4.27% 60 يوم $ -0.0008765378 -23.36% 90 يوم $ -0.001321840220840394 -26.05%

تحليل سعر Number 1 (NR1)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Number 1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00374597$ 0.00374597 $ 0.00374597 24 ساعة مرتفع $ 0.00392414$ 0.00392414 $ 0.00392414 عالية طوال الوقت $ 0.205007$ 0.205007 $ 0.205007 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -2.45% تغير السعر (7 أيام) -4.26%

معلومات سوق Number 1 (NR1)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: