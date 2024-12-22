سعر Number 1 (NR1)
سعر Number 1 (NR1) المباشر لليوم هو USD 0.00375092. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 322.59K. يتم تحديث سعر NR1 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Number 1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.49K
- تغيير سعر Number 1 خلال اليوم هو -2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 86.00M
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خلال اليوم، كان سعر Number 1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Number 1 مقابل USD هو $ +0.0001601200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Number 1 مقابل USD هو $ -0.0008765378 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Number 1 مقابل USD هو $ -0.001321840220840394 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.45%
|30 يوم
|$ +0.0001601200
|+4.27%
|60 يوم
|$ -0.0008765378
|-23.36%
|90 يوم
|$ -0.001321840220840394
|-26.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Number 1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-2.45%
-4.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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