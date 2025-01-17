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سعر NUMBER ($NUMBER) المباشر لليوم هو USD 0.02093012 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.98M . يتم تحديث سعر $NUMBER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NUMBER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 311.46K - تغيير سعر NUMBER خلال اليوم هو -5.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر NUMBER ($NUMBER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NUMBER مقابل USD هو $ -0.00129253793028561 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NUMBER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NUMBER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NUMBER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00129253793028561 -5.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NUMBER ($NUMBER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NUMBER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01987355$ 0.01987355 $ 0.01987355 24 ساعة مرتفع $ 0.02315132$ 0.02315132 $ 0.02315132 عالية طوال الوقت $ 0.059955$ 0.059955 $ 0.059955 تغير السعر (1 ساعة) +2.78% تغير السعر (1يوم) -5.81% تغير السعر (7 أيام) -10.88%

معلومات سوق NUMBER ($NUMBER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: