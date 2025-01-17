سعر NUMBER ($NUMBER)
سعر NUMBER ($NUMBER) المباشر لليوم هو USD 0.02093012. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.98M. يتم تحديث سعر $NUMBER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NUMBER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 311.46K
- تغيير سعر NUMBER خلال اليوم هو -5.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $NUMBER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $NUMBER.
خلال اليوم، كان سعر NUMBER مقابل USD هو $ -0.00129253793028561 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NUMBER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NUMBER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NUMBER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00129253793028561
|-5.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NUMBER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.78%
-5.81%
-10.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memecoin related to numerology, looking to save ETH by posting bounties what giveaway $NUMBER It is on Ethereum and backed by the developers of some of ETH's lindiest memes Per their Dexscreener page: $NUMBER is the token created by the Numerology Foundation to spread wealth, truth, beauty, and justice to degens all across the world. $NUMBER represents the calculated truths of life that none of us can escape.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $NUMBER إلى AUD
A$0.033488192
|1 $NUMBER إلى GBP
￡0.0169533972
|1 $NUMBER إلى EUR
€0.0203022164
|1 $NUMBER إلى USD
$0.02093012
|1 $NUMBER إلى MYR
RM0.0939762388
|1 $NUMBER إلى TRY
₺0.7413448504
|1 $NUMBER إلى JPY
¥3.2489825276
|1 $NUMBER إلى RUB
₽2.1687790344
|1 $NUMBER إلى INR
₹1.8127576932
|1 $NUMBER إلى IDR
Rp343.1166664128
|1 $NUMBER إلى PHP
₱1.2260864296
|1 $NUMBER إلى EGP
￡E.1.0546687468
|1 $NUMBER إلى BRL
R$0.126627226
|1 $NUMBER إلى CAD
C$0.0301393728
|1 $NUMBER إلى BDT
৳2.5446839896
|1 $NUMBER إلى NGN
₦32.6522430072
|1 $NUMBER إلى UAH
₴0.8828324616
|1 $NUMBER إلى VES
Bs1.13022648
|1 $NUMBER إلى PKR
Rs5.8348988536
|1 $NUMBER إلى KZT
₸11.10342866
|1 $NUMBER إلى THB
฿0.7229263448
|1 $NUMBER إلى TWD
NT$0.6888102492
|1 $NUMBER إلى CHF
Fr0.0190464092
|1 $NUMBER إلى HKD
HK$0.1628363336
|1 $NUMBER إلى MAD
.د.م0.2107663084