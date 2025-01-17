سعر Numa (NUMA)
سعر Numa (NUMA) المباشر لليوم هو USD 0.400322. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NUMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Numa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.79K
- تغيير سعر Numa خلال اليوم هو -1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Numa مقابل USD هو $ -0.0040977550367859 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Numa مقابل USD هو $ -0.0218097026 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Numa مقابل USD هو $ +0.0896876204 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Numa مقابل USD هو $ +0.1152069791289685 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0040977550367859
|-1.01%
|30 يوم
|$ -0.0218097026
|-5.44%
|60 يوم
|$ +0.0896876204
|+22.40%
|90 يوم
|$ +0.1152069791289685
|+40.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Numa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-1.01%
-4.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A non-custodial and decentralized Ethereum LST-backed real-world assets protocol with native yield and zero-slippage trading
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