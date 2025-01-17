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سعر Num ARS (NARS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NARS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Num ARS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 564.79K - تغيير سعر Num ARS خلال اليوم هو +0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Num ARS (NARS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Num ARS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Num ARS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Num ARS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Num ARS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.74% 30 يوم $ 0 -2.29% 60 يوم $ 0 -4.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Num ARS (NARS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Num ARS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00544602$ 0.00544602 $ 0.00544602 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +0.74% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق Num ARS (NARS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: