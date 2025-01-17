سعر Nulswap (NSWAP)
سعر Nulswap (NSWAP) المباشر لليوم هو USD 0.00637233. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nulswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.49
- تغيير سعر Nulswap خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nulswap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nulswap مقابل USD هو $ -0.0011195833 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nulswap مقابل USD هو $ -0.0000740369 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nulswap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0011195833
|-17.56%
|60 يوم
|$ -0.0000740369
|-1.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nulswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+1.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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