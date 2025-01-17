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سعر NuLink (NLK) المباشر لليوم هو USD 0.0174984 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NLK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NuLink الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 625.15K - تغيير سعر NuLink خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NuLink (NLK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NuLink مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NuLink مقابل USD هو $ -0.0024956463 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NuLink مقابل USD هو $ -0.0015704079 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NuLink مقابل USD هو $ +0.005459529260783985 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.46% 30 يوم $ -0.0024956463 -14.26% 60 يوم $ -0.0015704079 -8.97% 90 يوم $ +0.005459529260783985 +45.35%

تحليل سعر NuLink (NLK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NuLink: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01726453$ 0.01726453 $ 0.01726453 24 ساعة مرتفع $ 0.01768022$ 0.01768022 $ 0.01768022 عالية طوال الوقت $ 0.247958$ 0.247958 $ 0.247958 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) -5.88%

معلومات سوق NuLink (NLK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: