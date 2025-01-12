سعر Nukey (NUKEY)
سعر Nukey (NUKEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.25K. يتم تحديث سعر NUKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nukey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.27
- تغيير سعر Nukey خلال اليوم هو -1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Nukey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nukey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nukey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nukey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.73%
|30 يوم
|$ 0
|+27.43%
|60 يوم
|$ 0
|-14.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nukey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-1.73%
+5.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEET NUKEY, THE ADORABLE END-OF-THE-WORLD MEMECOIN THAT’S MORE THAN JUST A CUTE FACE. AS A HAPPY LITTLE MUSHROOM CLOUD DONNED IN A COZY KNIT HAT, NUKEY SERVES AS A POTENT SYMBOL OF THE PARADOXES WITHIN OUR WORLD. NUKEY IS THE ULTIMATE JUXTAPOSITION—BLENDING THE GRIM REALITIES OF OUR WORLD WITH A LIGHT-HEARTED, ENGAGING MEMEABLE CHARACTER THAT CAPTURES THE ATTENTION OF AUDIENCES WORLDWIDE.
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