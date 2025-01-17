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سعر Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) المباشر لليوم هو USD 0.552035 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NGTG$$ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nugget Trap Gold Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.77K - تغيير سعر Nugget Trap Gold Token خلال اليوم هو -6.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nugget Trap Gold Token مقابل USD هو $ -0.039840215109388 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nugget Trap Gold Token مقابل USD هو $ -0.2445324597 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nugget Trap Gold Token مقابل USD هو $ -0.2705540648 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nugget Trap Gold Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.039840215109388 -6.73% 30 يوم $ -0.2445324597 -44.29% 60 يوم $ -0.2705540648 -49.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nugget Trap Gold Token (NGTG$$)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nugget Trap Gold Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.544942$ 0.544942 $ 0.544942 24 ساعة مرتفع $ 0.612668$ 0.612668 $ 0.612668 عالية طوال الوقت $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -6.73% تغير السعر (7 أيام) -11.21%

معلومات سوق Nugget Trap Gold Token (NGTG$$)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: