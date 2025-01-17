سعر Nugget Trap Gold Token (NGTG$$)
سعر Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) المباشر لليوم هو USD 0.552035. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NGTG$$ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nugget Trap Gold Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.77K
- تغيير سعر Nugget Trap Gold Token خلال اليوم هو -6.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nugget Trap Gold Token مقابل USD هو $ -0.039840215109388 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nugget Trap Gold Token مقابل USD هو $ -0.2445324597 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nugget Trap Gold Token مقابل USD هو $ -0.2705540648 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nugget Trap Gold Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.039840215109388
|-6.73%
|30 يوم
|$ -0.2445324597
|-44.29%
|60 يوم
|$ -0.2705540648
|-49.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nugget Trap Gold Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-6.73%
-11.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nugget Trap is leading the charge in revolutionizing the Minerals and Metals industry by spearheading the tokenization of such assets. Through the process of tokenization, we aim to decentralize access to these valuable resources to a greater addressable larger audience, allowing for all sizes to participate in the lucrative mining sector. The digital Asset tokenization of gold is an exciting development that brings increased accessibility, liquidity, transparency, and security to the world of gold investing through Digital Asset tokenization accessibility with enabled fractional access rights to platform services and ecosystem participation. NGTG$$ is a utility token that enables access to digital gold-related services within the Nugget Trap ecosystem. Token holders can utilize NGTG$$ to access platform services, participate in ecosystem activities, and engage with partner services. The token's primary function is to facilitate service access and usage, with value derived from its utility within the ecosystem rather than external asset performance.
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