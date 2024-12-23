سعر Nucleon xCFX (XCFX)
سعر Nucleon xCFX (XCFX) المباشر لليوم هو USD 0.185946. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.92M. يتم تحديث سعر XCFX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nucleon xCFX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 373.75
- تغيير سعر Nucleon xCFX خلال اليوم هو -2.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.71M
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خلال اليوم، كان سعر Nucleon xCFX مقابل USD هو $ -0.0049499648295272 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nucleon xCFX مقابل USD هو $ -0.0060641267 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nucleon xCFX مقابل USD هو $ +0.0034953199 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nucleon xCFX مقابل USD هو $ +0.00801497412570232 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0049499648295272
|-2.59%
|30 يوم
|$ -0.0060641267
|-3.26%
|60 يوم
|$ +0.0034953199
|+1.88%
|90 يوم
|$ +0.00801497412570232
|+4.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nucleon xCFX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-2.59%
-27.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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