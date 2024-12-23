احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XCFX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XCFX.

سعر Nucleon xCFX (XCFX) المباشر لليوم هو USD 0.185946 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.92M . يتم تحديث سعر XCFX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nucleon xCFX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 373.75 - تغيير سعر Nucleon xCFX خلال اليوم هو -2.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.71M

أداء سعر Nucleon xCFX (XCFX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nucleon xCFX مقابل USD هو $ -0.0049499648295272 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nucleon xCFX مقابل USD هو $ -0.0060641267 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nucleon xCFX مقابل USD هو $ +0.0034953199 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nucleon xCFX مقابل USD هو $ +0.00801497412570232 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0049499648295272 -2.59% 30 يوم $ -0.0060641267 -3.26% 60 يوم $ +0.0034953199 +1.88% 90 يوم $ +0.00801497412570232 +4.50%

تحليل سعر Nucleon xCFX (XCFX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nucleon xCFX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.183325$ 0.183325 $ 0.183325 24 ساعة مرتفع $ 0.194074$ 0.194074 $ 0.194074 عالية طوال الوقت $ 0.610639$ 0.610639 $ 0.610639 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -2.59% تغير السعر (7 أيام) -27.38%

معلومات سوق Nucleon xCFX (XCFX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: