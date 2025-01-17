سعر NubDog (NUBDOG)
سعر NubDog (NUBDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.35K. يتم تحديث سعر NUBDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NubDog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.94
- تغيير سعر NubDog خلال اليوم هو +4.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 983.40M
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خلال اليوم، كان سعر NubDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NubDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NubDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NubDog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NubDog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+4.23%
+6.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$NubDog is the crypto equivalent of that one dog meme that just gets the culture - think "distracted boyfriend" but with a dog that's got its eye on the moon instead of another dog. It's the kind of memecoin where the community is as wild as a pack of dogs at a barbecue, with memes flying around faster than a dog chasing its tail. The vibe? It's like the OG cat memes of the internet - quirky, relatable, and with an edge of absurdity that keeps you laughing while you're watching your investment.
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