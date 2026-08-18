سعر NPC On Solana اليوم

السعر المباشر لمشروع NPC On Solana (NPCS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NPCS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NPCS.

يحتل NPC On Solana حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 447,271، مع عرض متداول قدره 997.95M NPCS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NPCS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03908342، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NPCS بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و-3.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 156.70.

معلومات سوق NPC On Solana (NPCS)

القيمة السوقية $ 447.27K$ 447.27K $ 447.27K الحجم (24 ساعة) $ 156.70$ 156.70 $ 156.70 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 447.27K$ 447.27K $ 447.27K إمداد دورة التداول 997.95M 997.95M 997.95M إجمالي العرض 997,948,357.631683 997,948,357.631683 997,948,357.631683

القيمة السوقية الحالية لـ NPC On Solana هي $ 447.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 156.70. العرض المتداول لـ NPCS يبلغ 997.95M، مع إجمالي عرض 997948357.631683. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 447.27K.