سعر NOWK (NOWK)
سعر NOWK (NOWK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 377.50K. يتم تحديث سعر NOWK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NOWK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.82K
- تغيير سعر NOWK خلال اليوم هو -5.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.00M
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خلال اليوم، كان سعر NOWK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NOWK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NOWK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NOWK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NOWK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.68%
-5.55%
+4.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Next Big Secret. $NOWK is a stealthy, community-driven meme token on Solana. Be part of the exclusive early adoption stage and unlock the potential of this hidden gem. NOWK is based on the viral meme No One Will Know which took the internet by storm! NOWK has something for everyone! Everybody has something No One Will Know. Your secrets are safe but not your MEMES! NOWK is the meme of memes!
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