سعر Novo Nordisk xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Novo Nordisk xStock (NVOX) اليوم هو $ 44.08، مع تغير بنسبة 2.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NVOX الحالي إلى USD هو $ 44.08 لكل NVOX.

يحتل Novo Nordisk xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 506,090، مع عرض متداول قدره 11.48K NVOX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NVOX بين $ 44.08 (أدنى) و$ 45.42 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 66.15، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 34.28.

على المدى القصير، تحرك NVOX بمقدار -2.14% خلال الساعة الماضية و-5.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.35K.

معلومات سوق Novo Nordisk xStock (NVOX)

القيمة السوقية $ 506.09K$ 506.09K $ 506.09K الحجم (24 ساعة) $ 2.35K$ 2.35K $ 2.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 88.85M$ 88.85M $ 88.85M إمداد دورة التداول 11.48K 11.48K 11.48K إجمالي العرض 2,015,512.279401107 2,015,512.279401107 2,015,512.279401107

القيمة السوقية الحالية لـ Novo Nordisk xStock هي $ 506.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.35K. العرض المتداول لـ NVOX يبلغ 11.48K، مع إجمالي عرض 2015512.279401107. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 88.85M.