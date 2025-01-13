سعر Novo (NOVO)
سعر Novo (NOVO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOVO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Novo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 146.21
- تغيير سعر Novo خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Novo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Novo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Novo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Novo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-16.89%
|60 يوم
|$ 0
|+127.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Novo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-0.28%
-15.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Novo provides the core infrastructure for user-friendly crypto apps on a global scale. Novo's native Layer-1 token standards are a breakthrough innovation that enables the creation of feature-rich, oracle-less tokens on an unbounded-capacity UTXO-based blockchain, impacting sectors from AI to gaming, decentralized finance, supply-chain management, digital art, and beyond. Designed from the ground up with a primary focus on parallel transaction processing and Layer-1 programmability, Novo's unique technology stack enables a practically unlimited volume of inexpensive smart contract transactions. Novo represents a true renaissance of programmable money, offering new possibilities and opportunities for developers, businesses, and users alike.
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