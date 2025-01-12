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سعر Novem Pro (NVM) المباشر لليوم هو USD 0.30704 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NVM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Novem Pro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.43 - تغيير سعر Novem Pro خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Novem Pro (NVM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Novem Pro مقابل USD هو $ +0.00028413 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Novem Pro مقابل USD هو $ -0.0131275259 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Novem Pro مقابل USD هو $ +0.0269153413 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Novem Pro مقابل USD هو $ +0.0294563627790564 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00028413 +0.09% 30 يوم $ -0.0131275259 -4.27% 60 يوم $ +0.0269153413 +8.77% 90 يوم $ +0.0294563627790564 +10.61%

تحليل سعر Novem Pro (NVM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Novem Pro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.304683$ 0.304683 $ 0.304683 24 ساعة مرتفع $ 0.308608$ 0.308608 $ 0.308608 عالية طوال الوقت $ 0.973843$ 0.973843 $ 0.973843 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) -3.05%

معلومات سوق Novem Pro (NVM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: