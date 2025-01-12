سعر Novem Pro (NVM)
سعر Novem Pro (NVM) المباشر لليوم هو USD 0.30704. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NVM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Novem Pro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.43
- تغيير سعر Novem Pro خلال اليوم هو +0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Novem Pro مقابل USD هو $ +0.00028413 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Novem Pro مقابل USD هو $ -0.0131275259 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Novem Pro مقابل USD هو $ +0.0269153413 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Novem Pro مقابل USD هو $ +0.0294563627790564 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00028413
|+0.09%
|30 يوم
|$ -0.0131275259
|-4.27%
|60 يوم
|$ +0.0269153413
|+8.77%
|90 يوم
|$ +0.0294563627790564
|+10.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Novem Pro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+0.09%
-3.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.
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