سعر Novem Gold Token (NNN)
سعر Novem Gold Token (NNN) المباشر لليوم هو USD 101.08. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NNN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Novem Gold Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.22K
- تغيير سعر Novem Gold Token خلال اليوم هو +0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Novem Gold Token مقابل USD هو $ +0.552772 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Novem Gold Token مقابل USD هو $ -0.7258453720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Novem Gold Token مقابل USD هو $ -1.6206156400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Novem Gold Token مقابل USD هو $ -0.0377336449143 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.552772
|+0.55%
|30 يوم
|$ -0.7258453720
|-0.71%
|60 يوم
|$ -1.6206156400
|-1.60%
|90 يوم
|$ -0.0377336449143
|-0.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Novem Gold Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+0.55%
+0.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.
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