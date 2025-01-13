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سعر Novem Gold Token (NNN) المباشر لليوم هو USD 101.08 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NNN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Novem Gold Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.22K - تغيير سعر Novem Gold Token خلال اليوم هو +0.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Novem Gold Token (NNN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Novem Gold Token مقابل USD هو $ +0.552772 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Novem Gold Token مقابل USD هو $ -0.7258453720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Novem Gold Token مقابل USD هو $ -1.6206156400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Novem Gold Token مقابل USD هو $ -0.0377336449143 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.552772 +0.55% 30 يوم $ -0.7258453720 -0.71% 60 يوم $ -1.6206156400 -1.60% 90 يوم $ -0.0377336449143 -0.03%

تحليل سعر Novem Gold Token (NNN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Novem Gold Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 99.84$ 99.84 $ 99.84 24 ساعة مرتفع $ 101.5$ 101.5 $ 101.5 عالية طوال الوقت $ 669.65$ 669.65 $ 669.65 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) +0.55% تغير السعر (7 أيام) +0.33%

معلومات سوق Novem Gold Token (NNN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: