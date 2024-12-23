سعر Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)
سعر Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) المباشر لليوم هو USD 0.601904. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.38M. يتم تحديث سعر AUDD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Novatti Australian Digital Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 944.34
- تغيير سعر Novatti Australian Digital Dollar خلال اليوم هو -2.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.30M
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خلال اليوم، كان سعر Novatti Australian Digital Dollar مقابل USD هو $ -0.0137497593654187 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Novatti Australian Digital Dollar مقابل USD هو $ -0.0464022239 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Novatti Australian Digital Dollar مقابل USD هو $ -0.0597322908 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Novatti Australian Digital Dollar مقابل USD هو $ -0.081475393312813 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0137497593654187
|-2.23%
|30 يوم
|$ -0.0464022239
|-7.70%
|60 يوم
|$ -0.0597322908
|-9.92%
|90 يوم
|$ -0.081475393312813
|-11.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Novatti Australian Digital Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.22%
-2.23%
-5.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.
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