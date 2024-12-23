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سعر Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) المباشر لليوم هو USD 0.601904 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.38M . يتم تحديث سعر AUDD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Novatti Australian Digital Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 944.34 - تغيير سعر Novatti Australian Digital Dollar خلال اليوم هو -2.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.30M

أداء سعر Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Novatti Australian Digital Dollar مقابل USD هو $ -0.0137497593654187 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Novatti Australian Digital Dollar مقابل USD هو $ -0.0464022239 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Novatti Australian Digital Dollar مقابل USD هو $ -0.0597322908 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Novatti Australian Digital Dollar مقابل USD هو $ -0.081475393312813 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0137497593654187 -2.23% 30 يوم $ -0.0464022239 -7.70% 60 يوم $ -0.0597322908 -9.92% 90 يوم $ -0.081475393312813 -11.92%

تحليل سعر Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Novatti Australian Digital Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.537792$ 0.537792 $ 0.537792 24 ساعة مرتفع $ 0.62194$ 0.62194 $ 0.62194 عالية طوال الوقت $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 تغير السعر (1 ساعة) -1.22% تغير السعر (1يوم) -2.23% تغير السعر (7 أيام) -5.86%

معلومات سوق Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: