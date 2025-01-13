سعر Novacoin (NVC)
سعر Novacoin (NVC) المباشر لليوم هو USD 0.02641203. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NVC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Novacoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.48
- تغيير سعر Novacoin خلال اليوم هو -11.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NVC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NVC.
خلال اليوم، كان سعر Novacoin مقابل USD هو $ -0.00348966135980715 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Novacoin مقابل USD هو $ -0.0075656731 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Novacoin مقابل USD هو $ +0.0008928560 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Novacoin مقابل USD هو $ +0.0109101249911371 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00348966135980715
|-11.67%
|30 يوم
|$ -0.0075656731
|-28.64%
|60 يوم
|$ +0.0008928560
|+3.38%
|90 يوم
|$ +0.0109101249911371
|+70.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Novacoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-11.67%
-6.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Novacoin is a hybrid Proof of work (POW) / Proof of stake (POS) decentralized peer-to-peer cryptocurrency.The Proof of Work part of Novacoin is based on the Scrypt hashing algorithm. Proof of Stake contributes to the coins energy efficiency, as there is no need for nodes to contribute mining power to part of the money creation process. As of now, Novacoin is set to be capped at 2 billion coins. However Novacoin stated that the cap limit may be lifted if the situation requires it. It looks very much like a variation of Sunny King Peercoin.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NVC إلى AUD
A$0.0427874886
|1 NVC إلى GBP
￡0.0213937443
|1 NVC إلى EUR
€0.0256196691
|1 NVC إلى USD
$0.02641203
|1 NVC إلى MYR
RM0.1185900147
|1 NVC إلى TRY
₺0.934985862
|1 NVC إلى JPY
¥4.1643847701
|1 NVC إلى RUB
₽2.6842546089
|1 NVC إلى INR
₹2.2759246251
|1 NVC إلى IDR
Rp432.9840290832
|1 NVC إلى PHP
₱1.55830977
|1 NVC إلى EGP
￡E.1.333807515
|1 NVC إلى BRL
R$0.1616416236
|1 NVC إلى CAD
C$0.0380333232
|1 NVC إلى BDT
৳3.2362660359
|1 NVC إلى NGN
₦41.1401702889
|1 NVC إلى UAH
₴1.1217189141
|1 NVC إلى VES
Bs1.39983759
|1 NVC إلى PKR
Rs7.3879730316
|1 NVC إلى KZT
₸14.0041865466
|1 NVC إلى THB
฿0.9159692004
|1 NVC إلى TWD
NT$0.8745023133
|1 NVC إلى CHF
Fr0.0240349473
|1 NVC إلى HKD
HK$0.2054855934
|1 NVC إلى MAD
.د.م0.2664973827