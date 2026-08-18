سعر NovaChargeX Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع NovaChargeX Coin (NCX) اليوم هو $ 0.254753، مع تغير بنسبة 2.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NCX الحالي إلى USD هو $ 0.254753 لكل NCX.

يحتل NovaChargeX Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,570,328، مع عرض متداول قدره 120.00M NCX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NCX بين $ 0.247491 (أدنى) و$ 0.254784 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.393193، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.144173.

على المدى القصير، تحرك NCX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+6.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.84K.

معلومات سوق NovaChargeX Coin (NCX)

القيمة السوقية $ 30.57M$ 30.57M $ 30.57M الحجم (24 ساعة) $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.57M$ 30.57M $ 30.57M إمداد دورة التداول 120.00M 120.00M 120.00M إجمالي العرض 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NovaChargeX Coin هي $ 30.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.84K. العرض المتداول لـ NCX يبلغ 120.00M، مع إجمالي عرض 120000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.57M.