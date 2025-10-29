معلومات سعر Nova Shield (NVAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض $ 0.00018117
24 ساعة مرتفع $ 0.00027019
عالية طوال الوقت $ 0.00038243
أدنى سعر $ 0.00009005
تغير السعر (1 ساعة) +4.12%
تغير السعر (1يوم) -15.01%
تغير السعر (7 أيام) +66.08%

سعر Nova Shield (NVAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00022962. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NVAI بين أدنى سعر $ 0.00018117 وأعلى سعر $ 0.00027019، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNVAI على الإطلاق هو $ 0.00038243، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00009005.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NVAI +4.12% على مدار الساعة الماضية، -15.01% على مدار 24 ساعة، و +66.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nova Shield (NVAI)

القيمة السوقية $ 217.82K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 217.82K
إمداد دورة التداول 968.78M
إجمالي العرض 968,776,751.3880146

القيمة السوقية الحالية لـ Nova Shield هي $ 217.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NVAI يبلغ 968.78M، مع إجمالي عرض 968776751.3880146. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 217.82K.