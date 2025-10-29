سعر Nova Shield المباشر اليوم هو 0.00022962 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NVAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NVAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Nova Shield المباشر اليوم هو 0.00022962 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NVAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NVAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن NVAI

معلومات سعر NVAI

الموقع الرسمي لـ NVAI

اقتصاد توكن NVAI

توقعات سعر NVAI

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Nova Shield

سعر Nova Shield (NVAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 NVAI إلى USD:

$0.00022962
$0.00022962$0.00022962
-15.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Nova Shield (NVAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:47:25 (UTC+8)

معلومات سعر Nova Shield (NVAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00018117
$ 0.00018117$ 0.00018117
24 ساعة منخفض
$ 0.00027019
$ 0.00027019$ 0.00027019
24 ساعة مرتفع

$ 0.00018117
$ 0.00018117$ 0.00018117

$ 0.00027019
$ 0.00027019$ 0.00027019

$ 0.00038243
$ 0.00038243$ 0.00038243

$ 0.00009005
$ 0.00009005$ 0.00009005

+4.12%

-15.01%

+66.08%

+66.08%

سعر Nova Shield (NVAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00022962. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NVAI بين أدنى سعر $ 0.00018117 وأعلى سعر $ 0.00027019، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNVAI على الإطلاق هو $ 0.00038243، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00009005.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NVAI +4.12% على مدار الساعة الماضية، -15.01% على مدار 24 ساعة، و +66.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nova Shield (NVAI)

$ 217.82K
$ 217.82K$ 217.82K

--
----

$ 217.82K
$ 217.82K$ 217.82K

968.78M
968.78M 968.78M

968,776,751.3880146
968,776,751.3880146 968,776,751.3880146

القيمة السوقية الحالية لـ Nova Shield هي $ 217.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NVAI يبلغ 968.78M، مع إجمالي عرض 968776751.3880146. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 217.82K.

سجل سعر Nova Shield (NVAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nova Shield مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nova Shield مقابل USD هو $ +0.0001333255 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nova Shield مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nova Shield مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-15.01%
30 يوم$ +0.0001333255+58.06%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Nova Shield ( NVAI )

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Nova Shield (NVAI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Nova Shield (USD)

كم ستكون قيمة Nova Shield (NVAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Nova Shield (NVAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Nova Shield.

تحقق الآن من توقعات سعر Nova Shield!

عملة NVAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Nova Shield (NVAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Nova Shield (NVAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NVAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Nova Shield (NVAI)

كم يساوي Nova Shield (NVAI) اليوم؟
سعر NVAI المباشر في USD هو USD 0.00022962، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NVAI إلى USD الحالي؟
سعر NVAI إلى USD الحالي هو $ 0.00022962. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Nova Shield ؟
القيمة السوقية لعملة NVAI هي $ 217.82K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NVAI؟
العرض المتداول لتوكن NVAI هو 968.78M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NVAI؟
حقق NVAI سعرًا قياسيًا قدره 0.00038243 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NVAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00009005 NVAI.
ما هو حجم تداول NVAI؟
حجم تداول NVAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع NVAI هذا العام؟
قد يرتفع NVAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NVAI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:47:25 (UTC+8)

تحديثات Nova Shield (NVAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,036.86
$113,036.86$113,036.86

-1.39%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.92
$3,999.92$3,999.92

-2.36%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04342
$0.04342$0.04342

-6.50%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.63
$196.63$196.63

-1.14%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1512
$3.1512$3.1512

-18.30%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.92
$3,999.92$3,999.92

-2.36%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,036.86
$113,036.86$113,036.86

-1.39%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.63
$196.63$196.63

-1.14%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6473
$2.6473$2.6473

+0.42%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19437
$0.19437$0.19437

-2.70%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.10404
$0.10404$0.10404

+5,102.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003672
$0.00003672$0.00003672

+464.92%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.225
$2.225$2.225

+196.66%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000026
$0.000000000000000000000026$0.000000000000000000000026

+136.36%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000387
$0.000000000000000000000387$0.000000000000000000000387

+127.64%