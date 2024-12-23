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سعر Nova on Mars (NOVA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 895.01K . يتم تحديث سعر NOVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nova on Mars الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.44K - تغيير سعر Nova on Mars خلال اليوم هو -0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر Nova on Mars (NOVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nova on Mars مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nova on Mars مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nova on Mars مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nova on Mars مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.42% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nova on Mars (NOVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nova on Mars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00104512$ 0.00104512 $ 0.00104512 عالية طوال الوقت $ 0.00731598$ 0.00731598 $ 0.00731598 تغير السعر (1 ساعة) -1.50% تغير السعر (1يوم) -0.42% تغير السعر (7 أيام) -64.98%

معلومات سوق Nova on Mars (NOVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: