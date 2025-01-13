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سعر Nova Finance (NOVA) المباشر لليوم هو USD 0.00732588 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NOVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nova Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.53K - تغيير سعر Nova Finance خلال اليوم هو -0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nova Finance (NOVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nova Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nova Finance مقابل USD هو $ -0.0000172297 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nova Finance مقابل USD هو $ -0.0003546890 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nova Finance مقابل USD هو $ -0.000166486610189378 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.29% 30 يوم $ -0.0000172297 -0.23% 60 يوم $ -0.0003546890 -4.84% 90 يوم $ -0.000166486610189378 -2.22%

تحليل سعر Nova Finance (NOVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nova Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00729379$ 0.00729379 $ 0.00729379 24 ساعة مرتفع $ 0.00736118$ 0.00736118 $ 0.00736118 عالية طوال الوقت $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) -0.29%

معلومات سوق Nova Finance (NOVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: