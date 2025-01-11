سعر NousAI (NOUS)
سعر NousAI (NOUS) المباشر لليوم هو USD 0.00015517. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NousAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 156.22
- تغيير سعر NousAI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NousAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NousAI مقابل USD هو $ -0.0000612854 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NousAI مقابل USD هو $ -0.0000966612 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NousAI مقابل USD هو $ -0.0010510647912095283 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000612854
|-39.49%
|60 يوم
|$ -0.0000966612
|-62.29%
|90 يوم
|$ -0.0010510647912095283
|-87.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NousAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nous AI is an advanced chatbot platform equipped with a dynamic prompt generation engine designed to enhance user interactions. Our platform focuses on personalizing conversations and providing intelligent suggestions about potential follow-up questions, significantly improving the user experience. Key Features: Dynamic Prompt Engine: At the heart of Nous AI, this feature uses sophisticated algorithms to predict and suggest relevant topics and questions, ensuring conversations are smooth and engaging. Personalized Interactions: Each user’s experience is tailored based on their past interactions, preferences, and behavioral data, making each conversation unique and personal. Revenue-Generating Model: Nous AI is not just innovative but also economically sustainable. It is designed to generate revenue through various channels, and we commit to distributing 100% of this revenue back to the token holders, creating a mutually beneficial ecosystem. Community-Centric Approach: We actively involve our community in the development process, using their feedback to refine features and direct the project's growth. This inclusive approach helps align our objectives with those of our users.
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